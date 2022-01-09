В Екатеринбург доставлены 14 спортсменов, находившихся на сборах в Казахстане
На родину члены юношеской спортивной команды вернулись на рейсе самолёта Минобороны РФ.
Фото © ТАСС / Ирисов Глеб
14 спортсменов из российской юношеской спортивной команды были эвакуированы из Алма-Аты в Екатеринбург самолётом Министерства обороны РФ.
"Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Екатеринбург 14 представителей российской юношеской спортивной команды, находившихся на спортивных сборах в Республике Казахстан", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что молодые люди прибыли в соседнюю республику накануне новогодних праздников.
Помимо этого, три самолёта Минобороны сегодня доставили в Москву ещё 300 россиян.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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