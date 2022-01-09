В Екатеринбург доставлены 14 спортсменов, находившихся на сборах в Казахстане

14 спортсменов из российской юношеской спортивной команды были эвакуированы из Алма-Аты в Екатеринбург самолётом Министерства обороны РФ.

"Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Екатеринбург 14 представителей российской юношеской спортивной команды, находившихся на спортивных сборах в Республике Казахстан", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что молодые люди прибыли в соседнюю республику накануне новогодних праздников.