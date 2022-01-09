Умер музыкант-авангардист Александр Лебедев-Фронтов

Умер авангардист, один из первых советских музыкантов, игравших экспериментальную музыку, Александр Лебедев-Фронтов. О его смерти сообщил в "Фейсбуке" Иннокентий Волкоморов.

"Ряды наши редеют. Сегодня я получил очередную "чёрную метку". Нас покинул коллега, филолог, авангардист, экс-музыкант нашей группы и видный деятель современного русского (да и мирового) авангарда Шура Лебедев. Он же — Александр Лебедев-Фронтов", — указал автор поста.