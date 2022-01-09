Умер музыкант-авангардист Александр Лебедев-Фронтов
Причина смерти филолога пока не называется. Создателю проекта "Монумент страха" был 61 год.
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Умер авангардист, один из первых советских музыкантов, игравших экспериментальную музыку, Александр Лебедев-Фронтов. О его смерти сообщил в "Фейсбуке" Иннокентий Волкоморов.
"Ряды наши редеют. Сегодня я получил очередную "чёрную метку". Нас покинул коллега, филолог, авангардист, экс-музыкант нашей группы и видный деятель современного русского (да и мирового) авангарда Шура Лебедев. Он же — Александр Лебедев-Фронтов", — указал автор поста.
Лайф писал, что в США умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман. У трёхкратной обладательницы премии "Оскар" в последние годы была пневмония.
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