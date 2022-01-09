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Токаев сменил двух зампредов Комитета нацбезопасности Казахстана

Помимо них от службы отстранены ещё два заместителя председателя КНБ.

9 января, 16:43

Фото © Сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поменял двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Текст с распоряжениями размещён на сайте главы государства.

"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Также в релизе отмечается, что от службы отстранены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин.

А ранее, когда в стране начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым председателем КНБ бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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