Токаев сменил двух зампредов Комитета нацбезопасности Казахстана
Помимо них от службы отстранены ещё два заместителя председателя КНБ.
Фото © Сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поменял двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Текст с распоряжениями размещён на сайте главы государства.
"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
Также в релизе отмечается, что от службы отстранены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин.
А ранее, когда в стране начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым председателем КНБ бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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