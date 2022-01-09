Токаев сменил двух зампредов Комитета нацбезопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поменял двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Текст с распоряжениями размещён на сайте главы государства.

"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Также в релизе отмечается, что от службы отстранены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин.