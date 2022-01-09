"Ограбили все АЗС": На заправках Алма-Аты людям приходится часами стоять в очередях
Топливо катастрофически быстро заканчивается, поэтому некоторые автомобилисты вынуждены тратить много времени, чтобы их машины снова были "на ходу". Благо до кулачных боёв обстановка не накаляется.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
На заправках Алма-Аты людям приходится часами стоять в очередях © Telegram / SHOT
Алма-Ата начинает оживать после массовых беспорядков. Так, в городе открылись некоторые АЗС, и местные жители выстроились в гигантские очереди, чтобы заправить автомобили. Как сообщает телеграм-канал SHOT, людям приходится стоять часами, так как топливо быстро заканчивается.
"Ограбили все заправки. Только эта работает и некоторые. В очереди стою уже минут 20", — рассказал местный житель Адли.
По словам других автомобилистов, огромные очереди наблюдались и вчера. Как отметил таксист Аян, ему пришлось простоять целых три часа на АЗС. Он также сообщил, что сейчас у него практически нет заказов, так как в городе до сих пор отсутствует интернет.
А ранее вернувшиеся на родину россияне рассказали, что им пришлось пережить в Алма-Ате. Некоторые из пассажиров вывозного рейса отметили, что жили в самом центре города и слышали взрывы и звуки стрельбы.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
Комментариев: 0