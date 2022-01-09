На заправках Алма-Аты людям приходится часами стоять в очередях © Telegram / SHOT

Алма-Ата начинает оживать после массовых беспорядков. Так, в городе открылись некоторые АЗС, и местные жители выстроились в гигантские очереди, чтобы заправить автомобили. Как сообщает телеграм-канал SHOT, людям приходится стоять часами, так как топливо быстро заканчивается.

"Ограбили все заправки. Только эта работает и некоторые. В очереди стою уже минут 20", — рассказал местный житель Адли.

По словам других автомобилистов, огромные очереди наблюдались и вчера. Как отметил таксист Аян, ему пришлось простоять целых три часа на АЗС. Он также сообщил, что сейчас у него практически нет заказов, так как в городе до сих пор отсутствует интернет.