В Мытищах на парковке водитель насмерть задавила годовалого мальчика

В Мытищах маленький мальчик погиб под колёсами кроссовера. Трагедия произошла на парковке, когда малыш, которому через два дня должно было исполниться два года, отбежал от мамы на несколько шагов и упал. Кадры момента наезда авто на ребёнка опубликовал телеграм-канал SHOT.