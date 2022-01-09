В Мытищах на парковке водитель насмерть задавила годовалого мальчика
Ребёнка видно не было — он отбежал от мамы и свалился в кучу снега, когда родительница доставала вещи из багажника. Малыш не дожил до своего второго дня рождения двух дней.
На месте происшествия © SHOT
Момент трагедии засняла камера наблюдения © SHOT
В Мытищах маленький мальчик погиб под колёсами кроссовера. Трагедия произошла на парковке, когда малыш, которому через два дня должно было исполниться два года, отбежал от мамы на несколько шагов и упал. Кадры момента наезда авто на ребёнка опубликовал телеграм-канал SHOT.
Как уточняется, за рулём "ниссана" находилась 42-летняя водитель, в момент происшествия она была трезва. Женщина не заметила мальчика, поскольку тот лежал за кучей снега. После наезда малыш скончался на месте происшествия ещё до приезда врачей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Подмосковья случайно задавил сына, сдав назад. Малыш скончался на месте трагедии.
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