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У Андрея Шевченко во второй раз за 12 дней обнаружили ковид

5 января украинец сдал тест, который показал отрицательный результат. Теперь же ему пришлось изолироваться вновь.

9 января, 18:54
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/andriyshevchenko/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andriyshevchenko</a></p>

Фото © Instagram / andriyshevchenko

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко вновь сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в релизе на сайте команды.

Украинцу пришлось пропустить матч со "Специей" 21-го тура чемпионата Италии, и в настоящий момент его команда проигрывает 0:1, идёт второй тайм. Обязанности Шевченко временно возложили на его помощника Мауро Тассотти.

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Напомним, первоначально о заражении Шевченко ковидом стало известно 28 декабря 2021-го. А уже 5 января пресс-служба "Дженоа" заявила о возвращении тренера к работе — результат теста на коронавирус был отрицательным.

Ранее вирусолог Анча Баранова рассказала, что наиболее уязвимы перед коронавирусом люди со второй и четвёртой группой крови. Медик отметила, что всё дело в молекулярном составе. В первой и третьей группах есть антиген А, способный приглушить вирус.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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