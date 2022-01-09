У Андрея Шевченко во второй раз за 12 дней обнаружили ковид

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко вновь сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в релизе на сайте команды.

Украинцу пришлось пропустить матч со "Специей" 21-го тура чемпионата Италии, и в настоящий момент его команда проигрывает 0:1, идёт второй тайм. Обязанности Шевченко временно возложили на его помощника Мауро Тассотти.

Напомним, первоначально о заражении Шевченко ковидом стало известно 28 декабря 2021-го. А уже 5 января пресс-служба "Дженоа" заявила о возвращении тренера к работе — результат теста на коронавирус был отрицательным.