У Андрея Шевченко во второй раз за 12 дней обнаружили ковид
5 января украинец сдал тест, который показал отрицательный результат. Теперь же ему пришлось изолироваться вновь.
Фото © Instagram / andriyshevchenko
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко вновь сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в релизе на сайте команды.
Украинцу пришлось пропустить матч со "Специей" 21-го тура чемпионата Италии, и в настоящий момент его команда проигрывает 0:1, идёт второй тайм. Обязанности Шевченко временно возложили на его помощника Мауро Тассотти.
Напомним, первоначально о заражении Шевченко ковидом стало известно 28 декабря 2021-го. А уже 5 января пресс-служба "Дженоа" заявила о возвращении тренера к работе — результат теста на коронавирус был отрицательным.
Ранее вирусолог Анча Баранова рассказала, что наиболее уязвимы перед коронавирусом люди со второй и четвёртой группой крови. Медик отметила, что всё дело в молекулярном составе. В первой и третьей группах есть антиген А, способный приглушить вирус.
Комментариев: 0