Поляки выбросили к границе с Белоруссией беженца со сломанной ногой и обморожением

Беженец рассказал, как польские пограничники оставили его умирать на границе с Белоруссией © Telegram / "Пограничный комитет Беларуси"

Белорусский пограничный наряд обнаружил на границе с Польшей обездвиженного мужчину с истощением и признаками переохлаждения. Как сообщили в телеграм-канале Госпогранкомитета республики, беженец утверждает, что поляки отобрали у него личные вещи, деньги и сим-карту, после чего решили выпроводить с территории ЕС.

Мужчина просил предоставить ему защиту, но польские военнослужащие были непреклонны: они отвезли мигранта к колючей проволоке и ударами прикладов заставили ползти на белорусскую сторону. Свои действия они сопровождали смехом и шутками о том, что за заграждением беженца ждёт Германия.

"После такого обращения мужчина не мог передвигаться самостоятельно и остался фактически умирать под польским заграждением от холода и голода. В это же время на сопредельной стороне польские силовики грелись у костра и не обращали внимания на мольбы о помощи", — отмечается в посте.

Несчастного нашли белорусские пограничники. Они вызвали ему бригаду скорой помощи. Медики предварительно диагностировали мужчине обморожение и перелом ноги.