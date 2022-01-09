Зампостпреда РФ при ООН Полянский раскрыл единственный смысл существования НАТО
Так дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал альянс "оборонительным, существующим с целью защиты, а не нападения".
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что единственный смысл существования Североатлантического альянса на сегодняшний день — служение деструктивной внешней политике США. Об этом дипломат написал на своей странице в "Твиттере".
Отметим, что так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал НАТО "оборонительным альянсом, существующим с целью защиты, а не нападения".
"Это явно лучшая шутка 2022 года! НАТО могло позиционировать себя как оборонительный альянс во времена существования Варшавского договора. Теперь его единственный смысл — служить деструктивной внешней политике США. Так что не рассказывайте эту шутку афганцам и остальным, недавно пострадавшим от "оборонительности" НАТО", — отрезал Полянский.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае провала переговоров с Россией. Он также отметил поддержку Украины и усиление её военных возможностей.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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