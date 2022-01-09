Зампостпреда РФ при ООН Полянский раскрыл единственный смысл существования НАТО

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что единственный смысл существования Североатлантического альянса на сегодняшний день — служение деструктивной внешней политике США. Об этом дипломат написал на своей странице в "Твиттере".

Отметим, что так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал НАТО "оборонительным альянсом, существующим с целью защиты, а не нападения".

"Это явно лучшая шутка 2022 года! НАТО могло позиционировать себя как оборонительный альянс во времена существования Варшавского договора. Теперь его единственный смысл — служить деструктивной внешней политике США. Так что не рассказывайте эту шутку афганцам и остальным, недавно пострадавшим от "оборонительности" НАТО", — отрезал Полянский.

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае провала переговоров с Россией. Он также отметил поддержку Украины и усиление её военных возможностей.