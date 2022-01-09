Минские договорённости являются "живой водой" для спасения Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва выполнила свои обязательства перед украинцами, когда предложила именно этот вариант решения конфликта. В частности, дипломат напомнила и о гуманитарной помощи Донбассу с российской стороны.

"Пусть они (власти Незалежной. — Прим. Лайфа) думают, а что ждёт их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, "живая вода", она перед ними, и это Минские договорённости", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Украинским политикам, в свою очередь, нужно задаться вопросом, как они будут выживать в собственной стране и какими обещаниями "кормить" народ, отметила Захарова. Она указала, что Киев "придумывает всё что угодно", кроме плана спасения, который ему уже преподнесли.

Дипломат добавила, что Незалежной стоило бы поблагодарить Россию за то, что наша страна не позволила физически уничтожить большую часть народа, который проживает в Донбассе.