Захарова заявила, что Минские соглашения — "живая вода" для Украины
Киевские власти, в свою очередь, должны задаться вопросом, как будут выживать в собственной стране и какими обещаниями "кормить" народ, отметила дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Минские договорённости являются "живой водой" для спасения Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва выполнила свои обязательства перед украинцами, когда предложила именно этот вариант решения конфликта. В частности, дипломат напомнила и о гуманитарной помощи Донбассу с российской стороны.
"Пусть они (власти Незалежной. — Прим. Лайфа) думают, а что ждёт их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, "живая вода", она перед ними, и это Минские договорённости", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
Украинским политикам, в свою очередь, нужно задаться вопросом, как они будут выживать в собственной стране и какими обещаниями "кормить" народ, отметила Захарова. Она указала, что Киев "придумывает всё что угодно", кроме плана спасения, который ему уже преподнесли.
Дипломат добавила, что Незалежной стоило бы поблагодарить Россию за то, что наша страна не позволила физически уничтожить большую часть народа, который проживает в Донбассе.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений. Киев открыто саботирует договорённости, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском, на что стали указывать американские эксперты, заметил он.
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