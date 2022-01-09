Журнал The Economist поместил Путина на посвящённую переговорам в Женеве обложку
Изображение явно отсылает к знаменитому фильму "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли.
Владимир Путин © ТАСС / Михаил Терещенко
Путин на анимированной обложке журнала The Economist © The Economist
Англоязычный журнал The Economist разместил президента России Владимира Путина на своей анимированной обложке на тему переговоров по безопасности между РФ и США в Женеве.
— Mr Putin will see you now, — возникает фраза в конце ролика, в переводе на русский: "Господин Путин сейчас вас примет".
Изображение на обложке с главой государства в кресле явно отсылает к знаменитому фильму "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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