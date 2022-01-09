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Журнал The Economist поместил Путина на посвящённую переговорам в Женеве обложку

Изображение явно отсылает к знаменитому фильму "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли.

9 января, 17:37

Владимир Путин © ТАСС / Михаил Терещенко

Путин на анимированной обложке журнала The Economist © The Economist

Англоязычный журнал The Economist разместил президента России Владимира Путина на своей анимированной обложке на тему переговоров по безопасности между РФ и США в Женеве.

— Mr Putin will see you now, — возникает фраза в конце ролика, в переводе на русский: "Господин Путин сейчас вас примет".

Изображение на обложке с главой государства в кресле явно отсылает к знаменитому фильму "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли.

  • Фото © Скриншот из фильма "Лицо со шрамом"
    Фото © Скриншот из фильма "Лицо со шрамом"
  • Фото © Фигурка Тони Монтана от компании SD Toys
    Фото © Фигурка Тони Монтана от компании SD Toys

Фото © Скриншот из фильма "Лицо со шрамом"

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Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности

Российская делегация прибыла в Женеву, где пройдут переговоры с США по безопасности

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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