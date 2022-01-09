Журнал The Economist поместил Путина на посвящённую переговорам в Женеве обложку

Путин на анимированной обложке журнала The Economist © The Economist

Англоязычный журнал The Economist разместил президента России Владимира Путина на своей анимированной обложке на тему переговоров по безопасности между РФ и США в Женеве.

— Mr Putin will see you now, — возникает фраза в конце ролика, в переводе на русский: "Господин Путин сейчас вас примет".

Изображение на обложке с главой государства в кресле явно отсылает к знаменитому фильму "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли.



