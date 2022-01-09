Столтенберг допустил урегулирование разногласий НАТО с Россией
Он добавил, что альянс будет надеяться на лучшее и на переговорах по безопасности готов обсуждать с Москвой меры по снижению рисков, но также будет готовиться к худшему.
Йенс Столтенберг © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии переговоров по гарантиям безопасности с Россией заявил, что стороны могут достигнуть компромисса для разрешения разногласий. При этом он отметил, что между альянсом и Москвой по-прежнему сохраняется риск военного конфликта.
"Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <…> Но сохраняется риск конфликта", — заявил Столтенберг в интервью газете Financial Times.
Он добавил, что НАТО будет надеяться на лучшее и готово обсуждать с Россией меры по снижению рисков, но также будет готовиться к худшему.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков посоветовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Комментируя предстоящие переговоры по гарантиям безопасности, дипломат подчеркнул, что рассчитывать на какое-либо продвижение, в принципе, наивно.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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