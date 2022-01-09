Столтенберг допустил урегулирование разногласий НАТО с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии переговоров по гарантиям безопасности с Россией заявил, что стороны могут достигнуть компромисса для разрешения разногласий. При этом он отметил, что между альянсом и Москвой по-прежнему сохраняется риск военного конфликта.

"Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <…> Но сохраняется риск конфликта", — заявил Столтенберг в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что НАТО будет надеяться на лучшее и готово обсуждать с Россией меры по снижению рисков, но также будет готовиться к худшему.



Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков посоветовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Комментируя предстоящие переговоры по гарантиям безопасности, дипломат подчеркнул, что рассчитывать на какое-либо продвижение, в принципе, наивно.