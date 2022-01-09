Токаев посмертно наградил 16 казахстанских военных и полицейских за отвагу

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства", — указано в тексте документа. Далее — список из 16 имён и фамилий, эти люди представлены к госнаградам, в том числе ордену "Доблесть" второй и третьей степени и медали "За отвагу", посмертно.