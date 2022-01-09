Токаев посмертно наградил 16 казахстанских военных и полицейских за отвагу
За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, погибшие удостоены орденов и медалей.
Касым-Жомарт Токаев © Официальный сайт президента Казахстана
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно представил к государственным наградам полицейских и военнослужащих, погибших во время вспыхнувших в начале января беспорядков. Соответствующий указ размещён на сайте главы республики.
"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства", — указано в тексте документа. Далее — список из 16 имён и фамилий, эти люди представлены к госнаградам, в том числе ордену "Доблесть" второй и третьей степени и медали "За отвагу", посмертно.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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