Вернувшиеся домой из Казахстана россияне поблагодарили за вывозные рейсы

Вернувшиеся домой россияне рассказали, что пережили в Казахстане © Telegram/SHOT

Вернувшиеся из Казахстана россияне рассказали об обстановке в республике. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сегодня вечером в Москву прибыл ещё один борт с соотечественниками, которые уехали в соседнюю страну до начала в ней беспорядков.

"Владимир Владимирович, спасибо большое, что помогли нам", "Путину привет", "Спасибо!" — выкрикивали радостно прилетевшие на родину граждане.

Как отметил один из путешественников, в Казахстане действительно пришлось сильно понервничать, так как на улицах царил хаос. В частности, постоянно были слышны выстрелы. Ситуацию усугубило то, что никакой достоверной информации практически не было, поскольку ни интернет, ни мобильная связь не работали.

"Мы видели, как полиция и гражданские ребята с палками бежали друг за другом. Сейчас ситуация нормализовалась. С тех пор как российские [миротворцы], ну и казахстанские военные появились на улицах, стало спокойнее. По крайней мере, столкновений сейчас вроде бы нет", — признался россиянин.

Как рассказал другой прибывший, мародёры громили всё на своём пути. Причём бунтовщики грабили не только магазины с техникой или ювелирными изделиями, но и с женским бельём. При этом мирные горожане, несмотря на непростую обстановку, успевали ещё и поддерживать россиян. По словам соотечественника, сотрудники аэропорта Алма-Аты всячески помогали нашим гражданам сориентироваться в суматохе.