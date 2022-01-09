Вернувшиеся домой из Казахстана россияне поблагодарили за вывозные рейсы
По словам соотечественников, на улицах постоянно были слышны выстрелы. Ситуацию усугубляло практически полное отсутствие информации, поскольку ни интернет, ни мобильная связь не работали.
Кадр из видео © Telegram/SHOT
Вернувшиеся домой россияне рассказали, что пережили в Казахстане © Telegram/SHOT
Вернувшиеся из Казахстана россияне рассказали об обстановке в республике. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сегодня вечером в Москву прибыл ещё один борт с соотечественниками, которые уехали в соседнюю страну до начала в ней беспорядков.
"Владимир Владимирович, спасибо большое, что помогли нам", "Путину привет", "Спасибо!" — выкрикивали радостно прилетевшие на родину граждане.
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Как отметил один из путешественников, в Казахстане действительно пришлось сильно понервничать, так как на улицах царил хаос. В частности, постоянно были слышны выстрелы. Ситуацию усугубило то, что никакой достоверной информации практически не было, поскольку ни интернет, ни мобильная связь не работали.
"Мы видели, как полиция и гражданские ребята с палками бежали друг за другом. Сейчас ситуация нормализовалась. С тех пор как российские [миротворцы], ну и казахстанские военные появились на улицах, стало спокойнее. По крайней мере, столкновений сейчас вроде бы нет", — признался россиянин.
Как рассказал другой прибывший, мародёры громили всё на своём пути. Причём бунтовщики грабили не только магазины с техникой или ювелирными изделиями, но и с женским бельём. При этом мирные горожане, несмотря на непростую обстановку, успевали ещё и поддерживать россиян. По словам соотечественника, сотрудники аэропорта Алма-Аты всячески помогали нашим гражданам сориентироваться в суматохе.
Ранее стало известно, что самолётами Минобороны РФ из Алма-Аты вылетели 1422 человека. Всего из Казахстана в Россию было отправлено 13 рейсов с людьми, пожелавшими вернуться на родину.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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