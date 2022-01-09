Эксперт Коротченко заявил о роли ОДКБ в переломе ситуации в Казахстане
Решение о вводе миротворческого контингента принималось в форс-мажорных обстоятельствах, однако их действия показали, что Вооружённые силы РФ находятся в отличной форме, добавил он.
Фото © ТАСС / Министерство обороны России
Ситуацию в Казахстане с незаконными вооружёнными формированиями к настоящему времени удалось переломить за счёт присутствия миротворческих сил ОКДБ. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В настоящий момент в Казахстане удалось переломить ситуацию. Во многом это произошло благодаря военно-политическому фактору присутствия в регионе миротворцев ОДКБ", — приводит его слова РИА "Новости".
Коротченко заметил, что сам факт присутствия ОДКБ дал возможность казахстанским силовикам действовать уверенно и чётко при решении задач по нейтрализации незаконных вооружённых формирований и ликвидации последствий массовых беспорядков.
При этом решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ принималось в условиях форс-мажорных обстоятельств, напомнил эксперт. Но сроки доставки и развёртывания контингента, основу которого составляют ВДВ, показывают, что Вооружённые силы РФ находятся в отличной форме и способны к быстрым и внезапным действиям.
Ранее командующий миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Подразделения сил закончили переброску и уже приступили к выполнению поставленных задач. Так, ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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