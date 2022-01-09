Эксперт Коротченко заявил о роли ОДКБ в переломе ситуации в Казахстане

Ситуацию в Казахстане с незаконными вооружёнными формированиями к настоящему времени удалось переломить за счёт присутствия миротворческих сил ОКДБ. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.​

"В настоящий момент в Казахстане удалось переломить ситуацию. Во многом это произошло благодаря военно-политическому фактору присутствия в регионе миротворцев ОДКБ", — приводит его слова РИА "Новости".

Коротченко заметил, что сам факт присутствия ОДКБ дал возможность казахстанским силовикам действовать уверенно и чётко при решении задач по нейтрализации незаконных вооружённых формирований и ликвидации последствий массовых беспорядков.

При этом решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ принималось в условиях форс-мажорных обстоятельств, напомнил эксперт. Но сроки доставки и развёртывания контингента, основу которого составляют ВДВ, показывают, что Вооружённые силы РФ находятся в отличной форме и способны к быстрым и внезапным действиям.