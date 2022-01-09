Пропавшие в Казахстане сотрудники "Московского комсомольца" вышли на связь

Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" в Казахстане, не выходивших на связь несколько дней, связались с изданием. Об этом сказано в сообщении МК. Речь идёт о главном редакторе сайта "МК в Казахстане" Сергее Апарине и менеджере зарубежных проектов Гульнаре Миньковой.

Отмечается, что Минькова вместе с мужем собиралась покататься на лыжах на Чимбулаке, но вместо этого им пришлось остаться в одной из гостиниц на окраине Алма-Аты. По словам женщины, в этом районе обстановка оставалась спокойной, хоть и были слышны выстрелы. Она заметила, что радикалы в основном орудовали на центральных улицах города. Минькова уже связалась с российским консульством, сейчас она с мужем пытается вернуться на родину.

Восстановилась связь и с редакцией "МК в Казахстане". Как рассказал её главный редактор Сергей Апарин, который во время протестов находился в центральной части Алма-Аты, больше всего его поразил уровень организации погромщиков. К примеру, пока одни радикалы поджигали здания госорганов, другие дожидались прибытия пожарных машин, чтобы захватить их и таранить ими двери магазинов и банков.