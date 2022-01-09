Пропавшие в Казахстане сотрудники "Московского комсомольца" вышли на связь
Им пришлось пережить несколько тяжёлых дней, однако сейчас они в безопасности. С родственниками представители издания не могли связаться четверо суток.
Гульнара Минькова и Сергей Апарин © "Московский комсомолец"
Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" в Казахстане, не выходивших на связь несколько дней, связались с изданием. Об этом сказано в сообщении МК. Речь идёт о главном редакторе сайта "МК в Казахстане" Сергее Апарине и менеджере зарубежных проектов Гульнаре Миньковой.
Отмечается, что Минькова вместе с мужем собиралась покататься на лыжах на Чимбулаке, но вместо этого им пришлось остаться в одной из гостиниц на окраине Алма-Аты. По словам женщины, в этом районе обстановка оставалась спокойной, хоть и были слышны выстрелы. Она заметила, что радикалы в основном орудовали на центральных улицах города. Минькова уже связалась с российским консульством, сейчас она с мужем пытается вернуться на родину.
Восстановилась связь и с редакцией "МК в Казахстане". Как рассказал её главный редактор Сергей Апарин, который во время протестов находился в центральной части Алма-Аты, больше всего его поразил уровень организации погромщиков. К примеру, пока одни радикалы поджигали здания госорганов, другие дожидались прибытия пожарных машин, чтобы захватить их и таранить ими двери магазинов и банков.
А ранее вернувшиеся на родину россияне рассказали, что им пришлось пережить в Алма-Ате. Некоторые из пассажиров вывозного рейса отметили, что жили в самом центре города и слышали взрывы и звуки стрельбы.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
Комментариев: 0