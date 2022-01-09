Вирусолог Чепурнов указал на необычную особенность омикрон-штамма ковида
Если ещё месяц назад в мире доминировала "дельта", то сейчас её начала вытеснять новая разновидность инфекции, заметил специалист.
Фото © Pexels
Омикрон-штамм коронавируса способен объединяться с другими разновидностями вируса при одновременном нахождении в организме пациента. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Вирусолог напомнил Ura.ru, что ещё месяц назад почти во всём мире главенствовал дельта-штамм, однако теперь "омикрон" начал вытеснять его.
"Но, пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — заметил Чепурнов.
Специалист заметил, что "омикрон" сумел выхватить небольшой кусочек другого вируса, вероятнее всего, простудного. Это то, чем значительно отличается эта разновидность, — наличие вставки. Он объяснил, что, если раньше штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменением аминокислоты, но не генома, подобная вставка может говорить о способности "омикрона" обмениваться генетическим материалом с другими вариантами.
"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — заключил Чепурнов.
Ранее Лайф писал об обнаружении на Кипре гибрида ковидных штаммов "дельта" и "омикрон". Если окажется, что "дельтакрон" взял от своих "родителей" самые худшие качества (высокую летальность и заразность), то бороться с ним будет невероятно тяжело.
Коронавирус: Главное
Вирусолог Вэньхун назвал "омикрон" смертельно опасным для людей со слабым иммунитетом
сегодня в 18:30
Кардиолог Бойцов раскрыл, как при ковиде увеличилась смертность от сердечно-сосудистых болезней
сегодня в 13:18
В России выявили минимальное с 13 сентября суточное число летальных исходов ковида
сегодня в 08:49
Комментариев: 0