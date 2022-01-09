Вирусолог Чепурнов указал на необычную особенность омикрон-штамма ковида

Омикрон-штамм коронавируса способен объединяться с другими разновидностями вируса при одновременном нахождении в организме пациента. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог напомнил Ura.ru, что ещё месяц назад почти во всём мире главенствовал дельта-штамм, однако теперь "омикрон" начал вытеснять его.

"Но, пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — заметил Чепурнов.

Специалист заметил, что "омикрон" сумел выхватить небольшой кусочек другого вируса, вероятнее всего, простудного. Это то, чем значительно отличается эта разновидность, — наличие вставки. Он объяснил, что, если раньше штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменением аминокислоты, но не генома, подобная вставка может говорить о способности "омикрона" обмениваться генетическим материалом с другими вариантами.

"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — заключил Чепурнов.