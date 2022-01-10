Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров России и США

Президенту России Владимиру Путину своевременно доложат об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, проходящих в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить времени в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.