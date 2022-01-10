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Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров России и США

Вечером 9 января прошёл первый раунд обсуждения гарантий безопасности, в котором российскую сторону представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

9 января, 21:03
<p>Президент России Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67425/photos/67235" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин © Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину своевременно доложат об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, проходящих в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту будет доложено своевременно", — приводит его слова ТАСС.

Журнал The Economist поместил Путина на посвящённую переговорам в Женеве обложку

Журнал The Economist поместил Путина на посвящённую переговорам в Женеве обложку

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США, состоявшийся вечером 9 января. По словам дипломата, стороны погрузились в материю предстоящих дел и не будут тратить времени в ходе основной части диалога, которая состоится 10 января.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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