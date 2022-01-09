Жертвами пожара в жилом доме Нью-Йорка стали 19 человек. Видео © Twitter / Insider Paper

Не менее 19 человек погибло в результате пожара в многоэтажном жилом доме в районе Нью-Йорка Бронксе. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц. По словам прибывшего на место происшествия мэра города Эрика Адамса, различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой.

"Цифры ужасающие. Жизнь 32 человек находится под угрозой, ещё девять человек получили серьёзные травмы, 22 — более лёгкие травмы", — сказал Адамс.

По словам градоначальника, это один из самых крупных по количеству жертв пожаров в истории города. Причина возгорания пока не известна, однако власти работают над выяснением причины. Всё случилось в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Огонь с дымом быстро распространился из-за открытой двери в квартире, где и началось возгорание. Пострадавших находили буквально на каждом этаже здания, многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.