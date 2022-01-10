Жители Алма-Аты рассказали о днях, когда город охватили хаос и паника. Видео © Telegram-канал / SHOT

Мирные протесты в Казахстане быстро переросли в беспорядки с применением оружия. Жители Алма-Аты уверены, что мародёрство и убийства происходили в результате заранее подготовленной акции, ведь радикалы действовали чётко и организованно. Об этом они рассказали телеграм-каналу SHOT.

"Спланированная акция, заранее подготовленная. Простой народ использовали как живую силу на отвлечение, а остальные действовали профессионально по точкам. По правоохранительным органам, по больницам, по аэропортам", — отмечает местный житель.

Мужчина подчеркнул, что на улицах действовали профессиональные группы, знающие своё дело. При этом простой народ они использовали лишь как торпеду, живую силу, чтобы начать беспорядки. При этом если протестующие хотели улучшения социальных условий или демократии, то вот мотивы радикалов до конца неизвестны.

"Может быть, хотели смены режима, может быть, демократии, может быть, улучшения социальных условий. Но никто не хотел такого — разрухи, войны. Мародёры, бандиты, группировки, вооружённые люди с автоматами ходили по улицам, и каждый был предоставлен на защиту сам себе", — добавил житель города.

Другая горожанка, Ирина Курова, поделилась, что, когда в стране начался мирный митинг, все смотрели на это спокойно, ведь у людей было понимание, что многие чего-то хотели добиться от власти. Однако, когда начались мародёрство и беспорядки, стало действительно страшно.