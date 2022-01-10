Эксперт Руженцова заявила, что наибольшее распространение ковида наблюдается среди детей
Кроме того, так как у этой группы населения очень низкий уровень иммунитета к вирусу, именно среди несовершеннолетних течение болезни наиболее тяжёлое, добавила она.
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Сильнее всего коронавирус распространяется среди детей, также именно в этой группе населения наблюдается наиболее тяжёлое течение болезни. Об этом рассказала заместитель по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Среди детей очень низок уровень иммунитета, именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение и наиболее тяжёлое течение", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда будут выпущены назальная и детская вакцины. Также в России будут проведены клинические исследования препарата, который сможет защищать сразу и от ковида, и от гриппа.
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