Эксперт Руженцова заявила, что наибольшее распространение ковида наблюдается среди детей

Сильнее всего коронавирус распространяется среди детей, также именно в этой группе населения наблюдается наиболее тяжёлое течение болезни. Об этом рассказала заместитель по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Среди детей очень низок уровень иммунитета, именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение и наиболее тяжёлое течение", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".