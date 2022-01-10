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Мужчина расстрелял семью в Вологодской области и покончил с собой

Причины случившегося теперь выясняют следователи. Жертвами трагедии стали 55-летняя супруга подозреваемого и её 34-летняя дочь.

9 января, 22:23
<p>Фото © <a href="https://vologda.sledcom.ru/news/item/1645656/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Вологодской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Вологодской области

Житель посёлка Кипелово Вологодской области расстрелял семью и покончил с собой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Всё произошло днём 9 января. Тела трёх человек — 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и 34-летней дочери последней — обнаружили в квартире одного из домов. По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял женщин из карабина, а после этого совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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А ранее Лайф рассказывал об ужасной истории, которая произошла 27 июня на берегу реки Койвы в Пермском крае. Предприниматель расстрелял бывшую жену за отказ вернуться к нему. Жертвами злоумышленника стали также сестра погибшей и её муж, расправа произошла на глазах у 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого. Именно девочка, которая осталась сиротой, вызвала полицию. Она также получила сквозное ранение нижней трети левого плеча. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и передали сотрудникам опеки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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