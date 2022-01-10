Мужчина расстрелял семью в Вологодской области и покончил с собой

Житель посёлка Кипелово Вологодской области расстрелял семью и покончил с собой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Всё произошло днём 9 января. Тела трёх человек — 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и 34-летней дочери последней — обнаружили в квартире одного из домов. По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял женщин из карабина, а после этого совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".