Мужчина расстрелял семью в Вологодской области и покончил с собой
Причины случившегося теперь выясняют следователи. Жертвами трагедии стали 55-летняя супруга подозреваемого и её 34-летняя дочь.
Житель посёлка Кипелово Вологодской области расстрелял семью и покончил с собой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Всё произошло днём 9 января. Тела трёх человек — 66-летнего мужчины, его 55-летней сожительницы и 34-летней дочери последней — обнаружили в квартире одного из домов. По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял женщин из карабина, а после этого совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
А ранее Лайф рассказывал об ужасной истории, которая произошла 27 июня на берегу реки Койвы в Пермском крае. Предприниматель расстрелял бывшую жену за отказ вернуться к нему. Жертвами злоумышленника стали также сестра погибшей и её муж, расправа произошла на глазах у 11-летней племянницы экс-супруги подозреваемого. Именно девочка, которая осталась сиротой, вызвала полицию. Она также получила сквозное ранение нижней трети левого плеча. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь и передали сотрудникам опеки.
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