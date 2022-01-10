Стали известны самые дешёвые направления для путешествий по России в январе
В среднем авиабилеты обойдутся россиянам от 1200 до 4500 тысяч рублей в одну сторону.
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Российские путешественники чаще всего искали билеты с 10 по 31 января из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Уфы, сообщает "Газета.ru". В связи с этим сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые бюджетные направления на первый месяц 2022 года по России.
Согласно исследованию, москвичам дешевле всего можно слетать в Калугу, куда билет на одного человека обойдётся в 1200 рублей. В Псков можно отправиться за 1600 рублей, а в Краснодар или Минеральные Воды — за 1900 рублей. Чуть дороже — за 2000 рублей — можно улететь в Петербург, а в Сочи съездить за 2100 рублей.
Жителям Петербурга выгоднее всего посетить Москву, куда авиабилет обойдётся в 2000 рублей. А за 2100 рублей можно отправиться в Элисту. За 1900 рублей жители Краснодара смогут посетить Брянск, а за 2000 рублей — Минеральные Воды. В среднем за 2500 рублей улететь получится в Махачкалу, Элисту или Москву.
Билеты из Екатеринбурга стоят немного дороже. Так, для полёта в Уфу придётся заплатить 3100 рублей, в Сочи — 3500 рублей, за 4100 рублей можно улететь в Краснодар и Тюмень, а за 4300 рублей ― в Ханты-Мансийск или Москву.
А ранее представитель АТОР Илья Уманский предупредил о подорожании путешествий по РФ на 10% в 2022 году. В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что некоторые направления стали более доступными.
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