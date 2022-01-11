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Учёные из США выяснили, что оливковое масло снижает риск смерти от разных болезней

В частности, этот продукт уменьшает опасность летального исхода от рака на 17 процентов.

10 января, 21:44

© Pixabay

Американские учёные провели исследование и пришли к выводу, что регулярное потребление оливкового масла снижает риск смертности от рака, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Специалисты во главе с доктором Мартой Гуаш-Ферре из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана проанализировали данные многолетних наблюдений за состоянием здоровья более чем 60 тысяч женщин и почти 32 тысяч мужчин, которые на момент начала исследования в 1990 году не имели сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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Основой для анализа стали результаты двух многофакторных перспективных исследований — Nurses’ Health Study и Health Professionals Follow-up Study, проводимых в США с середины 1970-х годов. Исследователи изучили анкеты за последние 28 лет, в которых участники указывали среднее количество потребляемых ими продуктов, в том числе определённые виды жиров и масел.

Как уточняется, за 28 лет умерло 36 856 добровольцев. Выяснилось, что у тех, кто регулярно потреблял оливковое масло (более половины столовой ложки в день), риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 19% ниже по сравнению с теми, кто совсем не употреблял данный продукт. Риск смертности от рака у них был ниже на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, а от респираторных — на 18%.

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"Врачи должны советовать пациентам заменить определённые жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым маслом, чтобы улучшить своё здоровье", — подчеркнула Гуаш-Ферре.

При этом авторы работы подчеркнули, что их выводы построены на результатах наблюдательных исследований и не подразумевают прямой связи между потреблением оливкового масла и снижением смертности. Как правило, в группу любителей оливкового масла попадали те, кто больше следил за своим здоровьем, реже курил и употреблял больше фруктов и овощей.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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