Учёные из США выяснили, что оливковое масло снижает риск смерти от разных болезней

Американские учёные провели исследование и пришли к выводу, что регулярное потребление оливкового масла снижает риск смертности от рака, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.