Диетолог Бурякова объяснила, как восстановить режим питания после праздников

Постоянное переедание во время новогодних праздников часто приводит к лишним килограммам и чувству тяжести, поэтому после окончания каникул стоит наладить режим питания и устроить разгрузочный день, советует диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

"Их в диетологии существует множество: монодни (кефирный, творожный, яблочный), разгрузочный день из двух продуктов (например, кефирно-творожный), а также комбинированные, которые включают овощи, фрукты, яичный белок и белое мясо. Своим пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день: продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остаётся свободным от углеводов", — рассказала Бурякова изданию "Тульская служба новостей".

По мнению специалиста, комбинированный разгрузочный день хорош тем, что он состоит из разнообразной пищи, но при этом даёт существенный дефицит по жирам и углеводам при употреблении достаточного количества белка. Также диетолог отметила, что после ленивых новогодних праздников резко возвращаться к активным физическим нагрузкам нельзя, лучше начать с часовых прогулок в спокойном темпе.