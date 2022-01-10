Диетолог Бурякова объяснила, как восстановить режим питания после праздников
Убрать появившиеся лишние килограммы можно и с помощью физических нагрузок, однако сразу после новогодних выходных лучше ограничиться спокойными прогулками, отметила эксперт.
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Постоянное переедание во время новогодних праздников часто приводит к лишним килограммам и чувству тяжести, поэтому после окончания каникул стоит наладить режим питания и устроить разгрузочный день, советует диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.
"Их в диетологии существует множество: монодни (кефирный, творожный, яблочный), разгрузочный день из двух продуктов (например, кефирно-творожный), а также комбинированные, которые включают овощи, фрукты, яичный белок и белое мясо. Своим пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день: продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остаётся свободным от углеводов", — рассказала Бурякова изданию "Тульская служба новостей".
По мнению специалиста, комбинированный разгрузочный день хорош тем, что он состоит из разнообразной пищи, но при этом даёт существенный дефицит по жирам и углеводам при употреблении достаточного количества белка. Также диетолог отметила, что после ленивых новогодних праздников резко возвращаться к активным физическим нагрузкам нельзя, лучше начать с часовых прогулок в спокойном темпе.
Ранее диетолог Арина Панкова призвала россиян сбросить "новогодние килограммы" с помощью сугробов. Фитнес-тренер уточнила, что физическая активность должна быть в жизни постоянно, так как просто похудеть после праздничных застолий и снова расслабиться — это не лучшая идея.
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