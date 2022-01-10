Названа группа крови, обладатели которой являются самыми страстными любовниками
Благодаря повышенному уровню либидо у них активно работает фантазия и они постоянно стремятся разнообразить свои отношения.
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Люди с четвёртой группой крови обладают самым высоким либидо, потому у них часто очень насыщенная сексуальная жизнь и в отношениях длительное время страсть не угасает. К такому выводу в результате исследования пришли учёные, сообщает "ProГород".
Они также выяснили, что самыми спокойными в этой сфере являются люди с третьей группой, для них в отношениях важнее стабильность, чем новизна. Первая группа крови говорит о том, что её носитель сексуально активен только с тем, кому доверяет, а вторая — что человек любит яркие эмоции, но быстро теряет интерес и ищет новые отношения.
Ранее психотерапевт Наталья Наумова назвала топ фраз, которые нельзя говорить любимому человеку. Нежелание подчиняться партнёру нередко идёт из детства, поэтому человек, услышав назидательное наставление, похожее на приказ, хочет сделать всё наоборот, объясняет эксперт.
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