Названа группа крови, обладатели которой являются самыми страстными любовниками

Люди с четвёртой группой крови обладают самым высоким либидо, потому у них часто очень насыщенная сексуальная жизнь и в отношениях длительное время страсть не угасает. К такому выводу в результате исследования пришли учёные, сообщает "ProГород".

Они также выяснили, что самыми спокойными в этой сфере являются люди с третьей группой, для них в отношениях важнее стабильность, чем новизна. Первая группа крови говорит о том, что её носитель сексуально активен только с тем, кому доверяет, а вторая — что человек любит яркие эмоции, но быстро теряет интерес и ищет новые отношения.