Жители российских городов рассказали о типичных чертах характера земляков

Жители мегаполисов России рассказали о типичных чертах характера своих земляков. Общими почти во всех городах стали доброта и отзывчивость, и только москвичи упомянули равнодушие. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняло участие девять тысяч экономически активных совершеннолетних жителей мегаполисов России. В Москве и Санкт-Петербурге в опросе, который прошёл с 6 августа по 20 декабря прошлого года, приняло участие по одной тысяче человек, а в остальных городах — по 500 респондентов.

Жители столицы назвали своих земляков вежливыми, тактичными (10%), энергичными, активными (10%), культурными (9%), а также равнодушными (9%) и торопливыми (9%). В Санкт-Петербурге люди отметили такие качества, как вежливость и тактичность (36%), воспитанность (30%), а также отзывчивость (22%).

Также среди ключевых качеств чувство юмора выделили жители Омска (15%), Ростова-на-Дону (11%), Волгограда, Перми и Краснодара (по 10%). Казанцы сочли себя гостеприимными (13%), а в Воронеже у горожан отметили интеллект и ум (7%), а также чувство стиля в одежде (8%).

Устойчивость к стрессу сочли присущими себе жители Волгограда и Красноярска (8 и 7%), а жители Нижнего Новгорода уверены в своей ответственности (9%). Целеустремлённость назвали в Екатеринбурге (16%), а также это качество отметил каждый десятый житель Челябинска, Новосибирска и Волгограда.