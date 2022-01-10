Автоэксперт Канаев объяснил, кому грозит срок по закону о наказании за злостные нарушения ПДД
В частности, речь идёт о водителях, которые уже лишены прав, но продолжают садиться за руль и вновь становятся виновниками ДТП.
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Новый закон, ужесточающий ответственность за злостные нарушения ПДД, вовсе не ставит цель заполнить тюрьмы автомобилистами. Это лишь профилактическая мера, прибегать к ней суды будут только в случаях многократных нарушений ПДД, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
"С точки зрения контроля на дорогах стало очень сложно. Скорее всего, эта мера будет применяться к тем людям, которые нарушают ПДД гораздо больше, чем даже прописано в законе. У нас есть люди, у которых превышение не трёхкратное, а даже десятикратное", — пояснил он в беседе с RT.
По словам Канаева, речь в законе идёт о тех водителях, которые не меняют своё поведение на дорогах и продолжают нарушать ПДД. Именно в этом случае к ним будет применяться такая мера, как тюремное заключение. В пример эксперт привёл водителей, которые уже лишены прав, но продолжают садиться за руль и вновь становятся виновниками автопроисшествий.
Напомним, в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. Помимо тюремного срока предусматривается крупный денежный штраф или обязательные общественные работы. Так, за неоднократный выезд на встречку или превышение скорости более чем на 60 км/ч водителю грозит лишение свободы сроком на три года, а также штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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