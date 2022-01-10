Автоэксперт Канаев объяснил, кому грозит срок по закону о наказании за злостные нарушения ПДД

Новый закон, ужесточающий ответственность за злостные нарушения ПДД, вовсе не ставит цель заполнить тюрьмы автомобилистами. Это лишь профилактическая мера, прибегать к ней суды будут только в случаях многократных нарушений ПДД, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

"С точки зрения контроля на дорогах стало очень сложно. Скорее всего, эта мера будет применяться к тем людям, которые нарушают ПДД гораздо больше, чем даже прописано в законе. У нас есть люди, у которых превышение не трёхкратное, а даже десятикратное", — пояснил он в беседе с RT.

По словам Канаева, речь в законе идёт о тех водителях, которые не меняют своё поведение на дорогах и продолжают нарушать ПДД. Именно в этом случае к ним будет применяться такая мера, как тюремное заключение. В пример эксперт привёл водителей, которые уже лишены прав, но продолжают садиться за руль и вновь становятся виновниками автопроисшествий.