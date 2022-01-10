Жители Москвы несут цветы к Посольству Казахстана. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Жители российской столицы несут цветы к Посольству Казахстана в Москве. Гвоздики и розы оставляют у забора здания дипмиссии в память о погибших в результате беспорядков, накрывших соседнюю республику.

В самом же Казахстане сегодня объявлен день общенационального траура. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему не известно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибли по меньшей мере 18 силовиков. Кроме того, в ходе беспорядков пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.