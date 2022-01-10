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Жители Москвы несут цветы к Посольству Казахстана

Сегодня в соседней республике объявлен общенациональный траур по жертвам погромов.

10 января, 09:37

Жители Москвы несут цветы к Посольству Казахстана. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители российской столицы несут цветы к Посольству Казахстана в Москве. Гвоздики и розы оставляют у забора здания дипмиссии в память о погибших в результате беспорядков, накрывших соседнюю республику.

В самом же Казахстане сегодня объявлен день общенационального траура. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему не известно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибли по меньшей мере 18 силовиков. Кроме того, в ходе беспорядков пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

В Казахстане проходит день национального траура по жертвам беспорядков

В Казахстане проходит день национального траура по жертвам беспорядков

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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