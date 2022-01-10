Момент выкатывания самолёта за пределы ВПП в аэропорту Белгорода сняли на видео

Самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода. Видео © Telegram / Белгород № 1

В Сети появились кадры из аэропорта Белгорода, где за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт авиакомпании Red Wings. Видео появилось в телеграм-канале "Белгород № 1". Также известно, что при происшествии никто не пострадал.

"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, к работе которой привлечены сотрудники авиакомпании", — сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

По словам замгубернатора региона Владимира Базарова, пассажиров рейса переправляют в здание аэропорта, а самолёт буксируют на рулёжную дорожку и на назначенное место стоянки. Он также отметил, что коэффициент сцепления в момент посадки и сейчас соответствует необходимым требованиям, а в причинах произошедшего разберётся специальная комиссия.

Напомним, самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода в понедельник. Речь идёт о борте Red Wings, прибывшем из Домодедово. Сообщается, что инцидент произошёл сразу после посадки. По предварительным данным, борт поздно коснулся полосы, не успев вовремя затормозить.