Момент выкатывания самолёта за пределы ВПП в аэропорту Белгорода сняли на видео
Речь идёт о борте, прибывшем из Домодедово. Сообщается, что инцидент произошёл сразу после посадки.
Самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода. Кадр из видео © Telegram / Белгород № 1
Самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода. Видео © Telegram / Белгород № 1
В Сети появились кадры из аэропорта Белгорода, где за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт авиакомпании Red Wings. Видео появилось в телеграм-канале "Белгород № 1". Также известно, что при происшествии никто не пострадал.
"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, к работе которой привлечены сотрудники авиакомпании", — сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.
По словам замгубернатора региона Владимира Базарова, пассажиров рейса переправляют в здание аэропорта, а самолёт буксируют на рулёжную дорожку и на назначенное место стоянки. Он также отметил, что коэффициент сцепления в момент посадки и сейчас соответствует необходимым требованиям, а в причинах произошедшего разберётся специальная комиссия.
Напомним, самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода в понедельник. Речь идёт о борте Red Wings, прибывшем из Домодедово. Сообщается, что инцидент произошёл сразу после посадки. По предварительным данным, борт поздно коснулся полосы, не успев вовремя затормозить.
Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега. Такие меры могут быть приняты после инцидента с бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.
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