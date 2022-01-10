Сын ректора казахстанского университета убит в своей машине выстрелом в голову

Сын ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева получил смертельное огнестрельное ранение в голову, находясь за рулём автомобиля во время беспорядков в республике, сообщил телеграм-канал KazTAG.

"В Казахском национальном университете им. Аль-Фараби подтвердили гибель сына ректора Жансеита Туймебаева от пулевого ранения", — говорится в сообщении. Мужчина ехал по улице Достык в Алма-Ате, он скончался на месте.