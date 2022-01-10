Сын ректора казахстанского университета убит в своей машине выстрелом в голову
Мужчина ехал по улице Достык в Алма-Ате, он скончался на месте.
Протесты в Казахстане. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сын ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева получил смертельное огнестрельное ранение в голову, находясь за рулём автомобиля во время беспорядков в республике, сообщил телеграм-канал KazTAG.
"В Казахском национальном университете им. Аль-Фараби подтвердили гибель сына ректора Жансеита Туймебаева от пулевого ранения", — говорится в сообщении. Мужчина ехал по улице Достык в Алма-Ате, он скончался на месте.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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