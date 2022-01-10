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Во Владивостоке двое мужчин попытались похитить шестилетнего мальчика

На крики прибежали родственники ребёнка, которым злоумышленники заявили, что просто пошутили.

10 января, 09:14

© Pixabay

Во Владивостоке двое мужчин пытались похитить шестилетнего мальчика. Как пишет Mash Amur, подозреваемых уже задержали.

Инцидент произошёл прямо во дворе дома, где живёт семья ребёнка. Богдан возвращался домой с хоккейной площадки, и прямо у подъезда его схватили двое мужчин. Мальчика потащили в сторону магазина, однако тот начал сильно кричать и вырываться из рук незнакомцев.

На шум обратил внимание случайный прохожий, а также старший брат ребёнка, который в этот момент находился дома. Подросток сообщил матери, которая также была неподалёку. Она тут же примчалась к месту происшествия, но напавшие к тому моменту уже скрылись в супермаркете. Женщина с младшим сыном зашла внутрь, где мальчик опознал одного из обидчиков.

Мужчины были пьяны и начали утверждать, что схватили ребёнка ради шутки. Однако мать испуганного мальчика юмора не поняла и написала заявление в полицию. В итоге двоих мужчин задержали. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет мотивы хулиганов.

Ранее всю Россию шокировала история из Костромы, где двое мужчин прямо на улице похитили пятилетнюю девочку. Позже её тело нашли в одной из комнат местного общежития. Выяснилось, что один из убийц девочки ранее был судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.

Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, арестовали на два месяца

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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