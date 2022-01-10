Во Владивостоке двое мужчин попытались похитить шестилетнего мальчика

Во Владивостоке двое мужчин пытались похитить шестилетнего мальчика. Как пишет Mash Amur, подозреваемых уже задержали.

Инцидент произошёл прямо во дворе дома, где живёт семья ребёнка. Богдан возвращался домой с хоккейной площадки, и прямо у подъезда его схватили двое мужчин. Мальчика потащили в сторону магазина, однако тот начал сильно кричать и вырываться из рук незнакомцев.

На шум обратил внимание случайный прохожий, а также старший брат ребёнка, который в этот момент находился дома. Подросток сообщил матери, которая также была неподалёку. Она тут же примчалась к месту происшествия, но напавшие к тому моменту уже скрылись в супермаркете. Женщина с младшим сыном зашла внутрь, где мальчик опознал одного из обидчиков.

Мужчины были пьяны и начали утверждать, что схватили ребёнка ради шутки. Однако мать испуганного мальчика юмора не поняла и написала заявление в полицию. В итоге двоих мужчин задержали. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет мотивы хулиганов.