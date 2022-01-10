Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь своей сокамернице в СИЗО
Сейчас бывшая чиновница сидит в столичном СИЗО-6 "Печатники" в камере, рассчитанной на 40 человек.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, которая обвиняется в хищении свыше 50 миллионов рублей, спасла жизнь своей сокамернице. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.
"Одна из сокамерниц Раковой решила свести счёты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию", — сообщила она в беседе с ТАСС после того, как навестила бывшую чиновницу в изоляторе.
Меркачёва также добавила, что сейчас обвиняемая Ракова сидит в столичном СИЗО-6 "Печатники" в камере, рассчитанной на 40 человек. Многие из её сокамерниц проходят по уголовным делам, связанным с хранением, перевозкой и употреблением наркотиков.
Напомним, что суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве. Ей вменялось хищение бюджетных средств суммой свыше 50 миллионов рублей, выделенных на госпроект "Учитель года". Также по делу были задержаны ректор Шанинки Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Никто из них вину не признаёт.
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