Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь своей сокамернице в СИЗО

Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, которая обвиняется в хищении свыше 50 миллионов рублей, спасла жизнь своей сокамернице. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

"Одна из сокамерниц Раковой решила свести счёты с жизнью по неизвестным мне пока причинам. Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию", — сообщила она в беседе с ТАСС после того, как навестила бывшую чиновницу в изоляторе.

Меркачёва также добавила, что сейчас обвиняемая Ракова сидит в столичном СИЗО-6 "Печатники" в камере, рассчитанной на 40 человек. Многие из её сокамерниц проходят по уголовным делам, связанным с хранением, перевозкой и употреблением наркотиков.