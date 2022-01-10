Ещё один высокопоставленный полицейский найден мёртвым в Алма-Ате

В Алма-Ате скончался замначальника Управления полиции Турксибского района полковник Танат Назанов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Департамента городской полиции. По официальной информации, у Назанова случился инфаркт и он скончался прямо на рабочем месте.