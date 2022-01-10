Ещё один высокопоставленный полицейский найден мёртвым в Алма-Ате
По официальной информации, у полковника Таната Назанова случился инфаркт и он скончался прямо на рабочем месте.
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В Алма-Ате скончался замначальника Управления полиции Турксибского района полковник Танат Назанов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Департамента городской полиции. По официальной информации, у Назанова случился инфаркт и он скончался прямо на рабочем месте.
В полиции сообщили, что полковник всю жизнь проработал в оперативных подразделениях, ранее руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью.
Ранее стало известно, что в Казахстане покончил с собой начальник Департамента полиции Жамбылской области, 59-летний генерал Жанат Сулейменов. После массовых беспорядков в республике в отношении Сулейменова было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал. А в Нур-Султане ранее был обнаружен мёртвым во дворе своего дома полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев. По данному факту проводится расследование. Иных подробностей гибели офицера не приводится.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно представил к государственным наградам полицейских и военнослужащих, погибших во время вспыхнувших в начале января беспорядков. На фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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