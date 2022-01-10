ВТБ с 11 января повысит ставки по ипотеке до 10,3%
Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до этого числа, условия останутся прежними.
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Банк ВТБ с 11 января 2022 года повышает ставки по ипотечным кредитам для готового жилья и новостроек на 1 процентный пункт — до 10,3% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 10,3%, как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утверждённая ставка будет актуальна в течение срока действия решения", — уточнили в кредитной организации.
Что касается ипотечных госпрограмм, то банк не стал повышать ставки. Так, для семейной ипотеки ставка начинается от 4,7% годовых, по ипотеке с господдержкой — от 5,75% годовых, а по дальневосточной ипотеке — 0,1% годовых.
В банке также обратили внимание на необходимость заранее принимать решение о модернизации льготной ипотеки для поддержки социально значимых категорий населения и жителей моногородов. Как считают в ВТБ, это во многом будет определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине наступившего года.
Ранее гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке до 10%. Причиной роста он также назвал повышение ЦБ ключевой ставки.
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