ВТБ с 11 января повысит ставки по ипотеке до 10,3%

Банк ВТБ с 11 января 2022 года повышает ставки по ипотечным кредитам для готового жилья и новостроек на 1 процентный пункт — до 10,3% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 10,3%, как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утверждённая ставка будет актуальна в течение срока действия решения", — уточнили в кредитной организации.

Что касается ипотечных госпрограмм, то банк не стал повышать ставки. Так, для семейной ипотеки ставка начинается от 4,7% годовых, по ипотеке с господдержкой — от 5,75% годовых, а по дальневосточной ипотеке — 0,1% годовых.

В банке также обратили внимание на необходимость заранее принимать решение о модернизации льготной ипотеки для поддержки социально значимых категорий населения и жителей моногородов. Как считают в ВТБ, это во многом будет определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине наступившего года.