Путин заявил, что в ходе протестов в Казахстане применялись "технологии Майдана"

По его словам, ситуацией, которая начала развиваться в стране после повышения цен на топливо, воспользовались "деструктивные внутренние и внешние силы". Он подчеркнул, что за ситуацию на газовом рынке выступали одни люди, взяли в руки оружие — совершенно другие. При этом он добавил, что некоторые боевики, очевидно, проходили спецподготовку за рубежом.