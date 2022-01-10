Путин заявил, что в ходе протестов в Казахстане применялись "технологии Майдана"
По словам российского лидера, за ситуацию на газовом рынке выступали одни люди, а взяли в руки оружие — другие.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в ходе беспорядков в Казахстане применялись "технологии Майдана".
По его словам, ситуацией, которая начала развиваться в стране после повышения цен на топливо, воспользовались "деструктивные внутренние и внешние силы". Он подчеркнул, что за ситуацию на газовом рынке выступали одни люди, взяли в руки оружие — совершенно другие. При этом он добавил, что некоторые боевики, очевидно, проходили спецподготовку за рубежом.
"Активно применялись присущие "майданным технологиям" элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались организованные и управляемые группировки боевиков, в том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом", — сказал Путин.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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