Токаев: Прошедшие беспорядки войдут в историю как "Алма-атинская трагедия"
По словам главы республики, организаторы нападений устроили несколько волн агрессии, которые завершились атакой вооружённых боевиков.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © Twitter / AkordaPress
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что прошедшие беспорядки и погромы войдут в историю как "Алма-атинская трагедия".
По его словам, злоумышленники устроили несколько волн нападений на страну. Первый этап состоял из мирных протестов, однако сразу после них в Алма-Ате прошла волна политических митингов. Уже после этого город с трёх сторон атаковали вооружённые боевики.
"Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Потом началось то, что в историю войдёт, как "Алма-атинская трагедия", — сказал Токаев.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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