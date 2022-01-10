Токаев: Прошедшие беспорядки войдут в историю как "Алма-атинская трагедия"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что прошедшие беспорядки и погромы войдут в историю как "Алма-атинская трагедия".

По его словам, злоумышленники устроили несколько волн нападений на страну. Первый этап состоял из мирных протестов, однако сразу после них в Алма-Ате прошла волна политических митингов. Уже после этого город с трёх сторон атаковали вооружённые боевики.