Токаев назвал события в Казахстане попыткой госпереворота

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране самым тяжёлым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости республики. Об этом он заявил в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в онлайн- режиме.

"Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжёлым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом. <...> Речь идёт о попытке государственного переворота", — сказал Токаев.

По его словам, все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, которые были подчинены единому разрушительному замыслу. Их подготовка шла продолжительное время, добавил президент. Он также рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки по всей стране.