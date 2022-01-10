Токаев назвал события в Казахстане попыткой госпереворота
По его словам, сегодня для страны важна не только военная, но и моральная поддержка коллег по ОДКБ.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Евгений Биятов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране самым тяжёлым кризисом за всю 30-летнюю историю независимости республики. Об этом он заявил в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в онлайн- режиме.
"Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжёлым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом. <...> Речь идёт о попытке государственного переворота", — сказал Токаев.
По его словам, все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, которые были подчинены единому разрушительному замыслу. Их подготовка шла продолжительное время, добавил президент. Он также рассказал, что ещё в первые дни протестов требования митингующих были услышаны, однако ситуацией воспользовались злоумышленники, организовав массовые беспорядки по всей стране.
"Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. <...> Для нас важна не только военная, но и моральная поддержка коллег из ОДКБ", — добавил Токаев.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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