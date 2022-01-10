Путин: Казахстан столкнулся с агрессией международного терроризма
По словам президента РФ, в республике использовались организованные и управляемые группировки боевиков, в том числе явно прошедших подготовку в лагерях за рубежом.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Ситуация с массовыми беспорядками в Казахстане касается всех, заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, республика столкнулась с агрессией международного терроризма: боевики, устраивавшие погромы, очевидно, проходили обучение за рубежом. Поэтому ОДКБ необходимо было реагировать без промедления, подчеркнул российский лидер.
"Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент обратился за помощью к ОДКБ в связи с тем, что братская для нас страна столкнулась с беспрецедентным вызовом. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди, и у них другие цели", — подчеркнул Путин.
По его словам, в Казахстане активно применялись "присущие майданным технологиям элементы" силовой информационной поддержки протестов. Кроме того, использовались организованные и управляемые группировки боевиков, в том числе явно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом.
Российский лидер объяснил, что в этой ситуации было крайне важным быстро — за считаные часы — и слаженно принять решения по линии ОДКБ, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти и поставить преграду "террористам, уголовникам и мародёрам".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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