Путин: Казахстан столкнулся с агрессией международного терроризма

"Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент обратился за помощью к ОДКБ в связи с тем, что братская для нас страна столкнулась с беспрецедентным вызовом. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди, и у них другие цели", — подчеркнул Путин.