Самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода

В аэропорту Белгорода самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. По данным паблика "Белгород № 1" , речь идёт о борте Red Wings, прибывшем из Домодедово. Сообщается, что инцидент произошёл сразу после посадки, информация о пострадавших выясняется. По предварительным данным, борт поздно коснулся полосы, не успев вовремя затормозить.

Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега. Такие меры могут быть приняты после инцидента с бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.