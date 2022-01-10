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Самолёт из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода

Речь идёт о борте Red Wings, прибывшем из Домодедово. По всей видимости, пилот не успел вовремя затормозить. Информация о пострадавших выясняется.

10 января, 08:16

Кадр из видео © Telegram / "Белгород № 1"

Видео из аэропорта Белгорода, где самолёт выкатился за пределы ВПП © Telegram / "Белгород № 1"

В аэропорту Белгорода самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. По данным паблика "Белгород № 1", речь идёт о борте Red Wings, прибывшем из Домодедово. Сообщается, что инцидент произошёл сразу после посадки, информация о пострадавших выясняется. По предварительным данным, борт поздно коснулся полосы, не успев вовремя затормозить.

Выкатившийся за пределы ВПП самолёт видно из окна жилого дома © Telegram / "Белгород № 1"

Выкатившийся за пределы ВПП самолёт видно из окна жилого дома © Telegram / "Белгород № 1"

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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