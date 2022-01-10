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Политолог Межуев объяснил, пройдут ли США проверку России на способность принимать решения

Вне зависимости от исхода событий переговоры необходимо продолжать, чтобы вопрос безопасности в Европе всё-таки был решён бесконфликтно, уверен эксперт.

10 января, 08:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вашингтон не сможет пройти проверку России и публично принять какие-то ответственные решения относительно гарантий безопасности, так как многие пункты соглашения зависят от мнения НАТО, считает политолог Борис Межуев.

"Скорее всего, публично принимать какие-то решения довольно сложно. Во-первых, существует Конгресс, который не примет это всё. Максимум, что мы можем ожидать, — что такое решение (о расширении НАТО на восток. — Прим. Лайфа) не будет приниматься без какого-то юридического документа. Американская сторона готова ставить вопрос о демилитаризации определённого рода территорий, но при условиях, что и Россия будет проводить деэскалацию. Пойдёт ли на это Россия, мне трудно сказать", — поделился с Лайфом эксперт.

По его мнению, США могут неформально договориться с Россией о каких-то мерах по стабилизации ситуации в Европе, об определении некоего нейтрального пояса, однако НАТО не позволит принимать Вашингтону более серьёзные решения в одиночку.

"Пока мы заняли довольно жёсткую позицию: или вы подписываете, или мы будем считать, что нас не устраивает. Ни [президент США Джо] Байден, ни Госдеп не имеют ни малейшего мандата принимать подобные решения (соглашение о нерасширении НАТО на восток. — Прим. Лайфа). Но следует продолжать эти переговоры однозначно, чтобы вопрос безопасности в Европе всё-таки был решён бесконфликтно", — подчеркнул Межуев.

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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