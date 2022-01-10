Политолог Межуев объяснил, пройдут ли США проверку России на способность принимать решения

Вашингтон не сможет пройти проверку России и публично принять какие-то ответственные решения относительно гарантий безопасности, так как многие пункты соглашения зависят от мнения НАТО, считает политолог Борис Межуев.

"Скорее всего, публично принимать какие-то решения довольно сложно. Во-первых, существует Конгресс, который не примет это всё. Максимум, что мы можем ожидать, — что такое решение (о расширении НАТО на восток. — Прим. Лайфа) не будет приниматься без какого-то юридического документа. Американская сторона готова ставить вопрос о демилитаризации определённого рода территорий, но при условиях, что и Россия будет проводить деэскалацию. Пойдёт ли на это Россия, мне трудно сказать", — поделился с Лайфом эксперт.

По его мнению, США могут неформально договориться с Россией о каких-то мерах по стабилизации ситуации в Европе, об определении некоего нейтрального пояса, однако НАТО не позволит принимать Вашингтону более серьёзные решения в одиночку.

"Пока мы заняли довольно жёсткую позицию: или вы подписываете, или мы будем считать, что нас не устраивает. Ни [президент США Джо] Байден, ни Госдеп не имеют ни малейшего мандата принимать подобные решения (соглашение о нерасширении НАТО на восток. — Прим. Лайфа). Но следует продолжать эти переговоры однозначно, чтобы вопрос безопасности в Европе всё-таки был решён бесконфликтно", — подчеркнул Межуев.