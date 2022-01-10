Токаев рассказал, сколько всего миротворцев находится в Казахстане
По его словам, это фактически первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео © LIFE
Всего для помощи в нормализации ситуации в Казахстане задействовано 2030 миротворцев и 250 единиц техники. Об этом на внеочередном онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и моральная поддержка партнёров по ОДКБ. Все участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана", — отметил Токаев.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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