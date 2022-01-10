Токаев рассказал, сколько всего миротворцев находится в Казахстане

Всего для помощи в нормализации ситуации в Казахстане задействовано 2030 миротворцев и 250 единиц техники. Об этом на внеочередном онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и моральная поддержка партнёров по ОДКБ. Все участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана", — отметил Токаев.