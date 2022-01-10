Диетолог Панкова призвала россиян сбросить "новогодние килограммы" с помощью сугробов
Фитнес-тренер уточнила, что физическая активность должна быть в жизни постоянно, так как просто похудеть после праздничных застолий и снова расслабиться — не лучшая идея.
Фото © E1 / Кирилл Мартюшев
Новогодние праздники прошли, а килограммы, набранные в ходе застолий, пожелали остаться. Чтобы сбросить вес, достаточно вернуться к правильному питанию и добавить больше физической активности, например, можно начать с прогулок на свежем воздухе.
"Сбросить вес лучше всего помогут правильное питание и активность. Это могут быть пешие прогулки, пробежки, особенно хорошо пошагать по сугробам, чтобы было какое-то препятствие, чтобы справиться с этими сугробами. В лесу можно забраться на холм, горку. Скандинавская ходьба тоже отлично подойдёт. Подойдёт также любая зимняя активность: если человек катается на лыжах, сноуборде, коньках", — посоветовала в интервью радио Sputnik ведущая фитнес-рубрики на телеканале "Пятница", диетолог, фитнес-тренер Арина Панкова.
Однако переходить к более подвижному образу жизни нужно постепенно, поскольку, если человек не привык к активностям и начнёт резко сбрасывать то, что набрал за новогодним столом, это будет критично для его здоровья. По словам специалиста, никаких резких движений делать не надо, важно начинать входить в режим плавно. Заниматься можно ежедневно, но не больше часа в день, всё зависит от возможностей самого человека. Физическая активность должна фигурировать в жизни постоянно, а не просто похудеть после Нового года и снова расслабиться, уверена диетолог.
А ранее Лайф рассказывал, что эксперт Статут назвал три главных правила для желающих похудеть после новогоднего застолья. Даже если вы позволили себе гастрономические излишества, не стоит себя за это винить, иначе может возникнуть не менее вредный для организма стресс.
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