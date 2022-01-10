Диетолог Панкова призвала россиян сбросить "новогодние килограммы" с помощью сугробов

Новогодние праздники прошли, а килограммы, набранные в ходе застолий, пожелали остаться. Чтобы сбросить вес, достаточно вернуться к правильному питанию и добавить больше физической активности, например, можно начать с прогулок на свежем воздухе.

"Сбросить вес лучше всего помогут правильное питание и активность. Это могут быть пешие прогулки, пробежки, особенно хорошо пошагать по сугробам, чтобы было какое-то препятствие, чтобы справиться с этими сугробами. В лесу можно забраться на холм, горку. Скандинавская ходьба тоже отлично подойдёт. Подойдёт также любая зимняя активность: если человек катается на лыжах, сноуборде, коньках", — посоветовала в интервью радио Sputnik ведущая фитнес-рубрики на телеканале "Пятница", диетолог, фитнес-тренер Арина Панкова.

Однако переходить к более подвижному образу жизни нужно постепенно, поскольку, если человек не привык к активностям и начнёт резко сбрасывать то, что набрал за новогодним столом, это будет критично для его здоровья. По словам специалиста, никаких резких движений делать не надо, важно начинать входить в режим плавно. Заниматься можно ежедневно, но не больше часа в день, всё зависит от возможностей самого человека. Физическая активность должна фигурировать в жизни постоянно, а не просто похудеть после Нового года и снова расслабиться, уверена диетолог.