Нарколог Брюн посоветовал пить кислые напитки после праздников

Для восстановления организма после переедания и избыточного употребления алкоголя в праздники необходимо пить кислые напитки. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки. Если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном. Правда, тут важно себя не перегружать жидкостью, чтобы не начались отёки", — рассказал он в воскресенье журналистам.

А вот привычные чай и кофе создадут дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, в этот период полезны будут бульоны или супы, рекомендует специалист. Кроме того, ни в коем случае нельзя с утра пить алкоголь. Если же организм сильно пострадал от спиртных напитков, нужно обратиться в государственную наркологическую службу, добавил Брюн.

Суррогатный алкоголь представляет особую опасность для организма и для жизни в целом, предупредил медик. В случае отравления им нужно незамедлительно вызвать скорую, ведь жизнь спасти помогут только реанимационные или интенсивные мероприятия по детоксикации.