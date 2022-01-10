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Посол Украины призвал Германию окончательно отказаться от "Северного потока – 2"

Андрей Мельник также требует от немецкого правительства поспособствовать вступлению Незалежной в НАТО и Евросоюз.

10 января, 01:28
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Германия должна окончательно отказаться от газопровода "Северный поток – 2", об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. По словам дипломата, США и Европе нужно принять жёсткие превентивные меры против России, а не ждать эскалации.

"Окончательный отказ от газопровода "Северный поток – 2" должен быть частью этого каталога", — приводятся слова Мельника в газетах редакционной группы FUNKE.

Посол также призвал немецкое правительство поспособствовать вступлению Незалежной в НАТО и Евросоюз.

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Ранее генсек правящей партии ФРГ заявил, что запуск "Северного потока – 2" не связан с политикой. По словам Кевина Кюнерта, газопровод уже "почти подключён к электросети", для его старта остаётся решить лишь юридические вопросы сертификации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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