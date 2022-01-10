Посол Антонов заявил, что Казахстан оказался под ударом джихадистов

В беспорядках в Казахстане участвовали радикалы, исповедующие человеконенавистническую идеологию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в "Фейсбуке".

"Тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу", — сказал он, также заметив, что события в республике произошли после бегства США из Афганистана и стремительного развития экстремистских идей и течений в регионе.

По словам посла, для России является неприемлемой практика умиротворения бандитов, нападающих на полицейских, пожарных и медработников, а любые попытки переговоров с ними только поощряют террористов к совершению ещё более тяжких преступлений. Поэтому работа миротворческого контингента ОДКБ в республике демонстрирует эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка.

"Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касыма-Жомарта Токаева", — уточнил Антонов.