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Посол Антонов заявил, что Казахстан оказался под ударом джихадистов

Дипломат также назвал эффективной и нацеленной на восстановление мира работу миротворческих сил ОДКБ в республике.

10 января, 01:09
<p>Анатолий Антонов © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243053864526600&set=pb.100064659643484.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в США</a></p>

Анатолий Антонов © Facebook / Посольство России в США

В беспорядках в Казахстане участвовали радикалы, исповедующие человеконенавистническую идеологию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в "Фейсбуке".

"Тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу", — сказал он, также заметив, что события в республике произошли после бегства США из Афганистана и стремительного развития экстремистских идей и течений в регионе.

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По словам посла, для России является неприемлемой практика умиротворения бандитов, нападающих на полицейских, пожарных и медработников, а любые попытки переговоров с ними только поощряют террористов к совершению ещё более тяжких преступлений. Поэтому работа миротворческого контингента ОДКБ в республике демонстрирует эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка.

"Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касыма-Жомарта Токаева", — уточнил Антонов.

Посол также призвал все демократические силы мира помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране ещё больше.

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Лайф напоминает, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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