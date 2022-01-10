Посол Антонов заявил, что Казахстан оказался под ударом джихадистов
Дипломат также назвал эффективной и нацеленной на восстановление мира работу миротворческих сил ОДКБ в республике.
Анатолий Антонов © Facebook / Посольство России в США
В беспорядках в Казахстане участвовали радикалы, исповедующие человеконенавистническую идеологию. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в "Фейсбуке".
"Тысячи джихадистов и мародёров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу", — сказал он, также заметив, что события в республике произошли после бегства США из Афганистана и стремительного развития экстремистских идей и течений в регионе.
По словам посла, для России является неприемлемой практика умиротворения бандитов, нападающих на полицейских, пожарных и медработников, а любые попытки переговоров с ними только поощряют террористов к совершению ещё более тяжких преступлений. Поэтому работа миротворческого контингента ОДКБ в республике демонстрирует эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка.
"Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного президента страны Касыма-Жомарта Токаева", — уточнил Антонов.
Посол также призвал все демократические силы мира помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране ещё больше.
Лайф напоминает, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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