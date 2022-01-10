Один из крупнейших пожаров в Нью-Йорке случился из-за неисправного обогревателя
Жертвами трагедии стали 19 человек, среди них девять детей, однако количество погибших может увеличиться.
Кадр из видео © Twitter / Justine Miller
Один из крупнейших пожаров в Нью-Йорке случился из-за неисправного обогревателя. Видео © Twitter / Justine Miller
Причиной пожара в многоэтажном доме в Нью-Йорке, унёсшего жизни по меньшей мере 19 человек, послужил неисправный обогреватель. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье глава пожарного департамента города Дэниел Нигро.
"Это всё началось с неисправного электрического обогревателя. Это стало причиной пожара", — сказал он.
По словам Нигро, пожар начался в двухъярусной квартире на втором этаже. Огонь распространился из-за незакрытой хозяевами двери при эвакуации. Как итог — огнём охватило второй и третий этажи, а дымом затянуло всё здание. Пострадавших находили буквально на всех этажах дома.
Лайф напоминает, что различные травмы при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой. В общей сложности из-за инцидента погибло 19 человек, в том числе девять детей. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал этот пожар одним из самых крупных за всю историю города.
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