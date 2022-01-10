Один из крупнейших пожаров в Нью-Йорке случился из-за неисправного обогревателя. Видео © Twitter / Justine Miller

Причиной пожара в многоэтажном доме в Нью-Йорке, унёсшего жизни по меньшей мере 19 человек, послужил неисправный обогреватель. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье глава пожарного департамента города Дэниел Нигро.

"Это всё началось с неисправного электрического обогревателя. Это стало причиной пожара", — сказал он.

По словам Нигро, пожар начался в двухъярусной квартире на втором этаже. Огонь распространился из-за незакрытой хозяевами двери при эвакуации. Как итог — огнём охватило второй и третий этажи, а дымом затянуло всё здание. Пострадавших находили буквально на всех этажах дома.