Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

Участок Великой Китайской стены, построенный во времена империи Мин (1368–1644), рухнул после землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Цинхай. Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечается, что участок стены находится в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу и расположен в 114 километрах от эпицентра. Власти обнаружили разлом в ходе осмотра культурных достопримечательностей. В месте происшествия были установлены опоры и начаты ремонтно-восстановительные работы.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3. В то же время местные специалисты указывают, что магнитуда подземных толчков была 6,9. Информации о погибших не поступало, однако известно, что девять человек получили травмы. При этом восемь из них уже выписаны из больницы.