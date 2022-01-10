Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения
Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.
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Участок Великой Китайской стены, построенный во времена империи Мин (1368–1644), рухнул после землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Цинхай. Об этом сообщает газета Global Times.
Отмечается, что участок стены находится в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу и расположен в 114 километрах от эпицентра. Власти обнаружили разлом в ходе осмотра культурных достопримечательностей. В месте происшествия были установлены опоры и начаты ремонтно-восстановительные работы.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3. В то же время местные специалисты указывают, что магнитуда подземных толчков была 6,9. Информации о погибших не поступало, однако известно, что девять человек получили травмы. При этом восемь из них уже выписаны из больницы.
А ранее Лайф писал, что на Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1. Официальных сведений о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
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