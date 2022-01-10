Экс-министр обороны Украины призвал Киев отказаться от мыслей "вернуть" Крым

Киеву во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от идеи вернуть Крым и Донбасс. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Незалежной, экс-кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.

"Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-министр также посетовал на то, что в Донбассе царит "русский дух", ведь, согласно опросам, свыше 80 процентов населения региона хотели бы присоединиться к России.

Ранее депутат Госдумы Шеремет предупредил Зеленского о последствиях нападения на Крым. Перед этим лидер Незалежной пообещал, что украинские военные в 2022 году сфотографируются на полуострове.