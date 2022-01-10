В МИД Казахстана рассказали об исламистах среди участников беспорядков

Среди участников беспорядков в Казахстане есть лица с боевым опытом в горячих точках, которые воевали на стороне радикальных исламистов. С таким заявлением выступил МИД республики.

"Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок", — говорится в заявлении ведомства.

Также в МИДе подчеркнули, что армия Казахстана противостоит террористам, а не "мирным протестующим". В дипломатическом ведомстве призвали зарубежные СМИ не искажать информацию. В заявлении уточняется, что правоохранители республики проведут расследование причин беспорядков и предоставят итоги мировому сообществу.