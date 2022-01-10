В МИД Казахстана рассказали об исламистах среди участников беспорядков
В дипведомстве уточнили, что армия республики противостоит террористам, а не "мирным протестующим", как преподносится в некоторых зарубежных СМИ.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Среди участников беспорядков в Казахстане есть лица с боевым опытом в горячих точках, которые воевали на стороне радикальных исламистов. С таким заявлением выступил МИД республики.
"Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок", — говорится в заявлении ведомства.
Также в МИДе подчеркнули, что армия Казахстана противостоит террористам, а не "мирным протестующим". В дипломатическом ведомстве призвали зарубежные СМИ не искажать информацию. В заявлении уточняется, что правоохранители республики проведут расследование причин беспорядков и предоставят итоги мировому сообществу.
В ведомстве пояснили, что миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны. Однако точные сроки этого указаны не были.
Лайф напоминает, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно, что мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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