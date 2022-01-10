Аналитик Bloomberg Гурман анонсировал скорый выход новой бюджетной версии iPhone

Компания Apple готовится представить бюджетный iPhone SE, презентация которого состоится уже весной этого года. Об этом сообщил аналитик агентства Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, визуально смартфон будет напоминать iPhone 8. Устройство поддерживает 5G, также в нём будет стоять новый процессор, вероятнее всего, им станет A15 от iPhone 13.

Помимо этого, Гурман рассказал, что в разработке компании находится три новых Apple Watch: новые SE, Series 8 и защищённая версия, предназначенная для любителей экстремальных видов спорта.