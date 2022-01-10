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Аналитик Bloomberg Гурман анонсировал скорый выход новой бюджетной версии iPhone

Устройство будет поддерживать 5G, также в нём будет установлен новый процессор, вероятнее всего, им станет A15 от iPhone 13.

9 января, 23:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания Apple готовится представить бюджетный iPhone SE, презентация которого состоится уже весной этого года. Об этом сообщил аналитик агентства Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, визуально смартфон будет напоминать iPhone 8. Устройство поддерживает 5G, также в нём будет стоять новый процессор, вероятнее всего, им станет A15 от iPhone 13.

Помимо этого, Гурман рассказал, что в разработке компании находится три новых Apple Watch: новые SE, Series 8 и защищённая версия, предназначенная для любителей экстремальных видов спорта.

Apple может отказаться от SIM-карты в iPhone уже в следующем году

Apple может отказаться от SIM-карты в iPhone уже в следующем году

А ранее Лайф писал, что Apple сняла "безумную" рекламу iPhone на русском языке. В ролике показывают, как с помощью "медленного, нервирующего зума" iPhone 13 Pro можно создать ощущение погружения героя в безумие. Стоит отметить, что нужного эффекта достичь удалось.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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